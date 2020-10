Papież mianował następcę zdymisjonowanego kardynała

We wtorek na wniosek wymiaru sprawiedliwości Watykanu włoska Gwardia Finansowa aresztowała w Mediolanie konsultantkę kardynała Becciu Cecilię Marognę, która otrzymała od niego pół miliona euro za doradztwo w sprawach międzynarodowych. Było to w czasach, gdy pełnił on funkcję zastępcy sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Zarzuca się jej sprzeniewierzenie pieniędzy. Kobieta oczekuje w areszcie w Mediolanie na przekazanie Watykanowi.