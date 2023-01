Benedykt XVI o "furii" i "klubach" homoseksualnych w seminariach. Wydano nieznane teksty emerytowanego papieża

W wydanej po śmierci Benedykta XVI książce "Co to jest chrześcijaństwo" znalazły się teksty emerytowanego papieża napisane po rezygnacji z urzędu. Jak tłumaczył sam Joseph Ratzinger, nie chciał ich publikować za życia, aby uniknąć "furii" ze strony swych przeciwników w ojczyźnie, w Niemczech. Benedykt XVI pisał między innymi o "klubach" homoseksualnych w seminariach, a także o tym, że po abdykacji był "wyczerpany" i nie miał planu, co dalej będzie robić.

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 r. i został pochowany w Grotach Watykańskich. Wybrał to miejsce pochówku jeszcze przed swą rezygnacją z funkcji papieża w 2013 roku, a jego wola została zakomunikowana jego następcy Franciszkowi. We Włoszech ukazała się właśnie, wydana pośmiertnie, książka "Co to jest chrześcijaństwo", będąca zbiorem nieznanych dotąd tekstów napisanych przez Josepha Ratzingera już jako papieża emeryta.