Przygotowania do pogrzebu Benedykta XVI. Ciało papieża zostanie wystawione w bazylice watykańskiej

Pielgrzymi w Watykanie

- Przyjechaliśmy nacieszyć się Rzymem po pandemii i powitać nowy rok, a tymczasem trafiliśmy na taki historyczny moment. Jutro ustawimy się w kolejce do bazyliki świętego Piotra, by oddać hołd papieżowi Benedyktowi, którego witaliśmy w Polsce 16 lat temu - powiedziało polskie małżeństwo.

Do ostatniej chwili w niedzielny wieczór trwały przygotowania do kilku dni wydarzeń związanych z ostatnim pożegnaniem emerytowanego papieża.

Ciało papieża w kaplicy Mater Ecclesiae

W poniedziałek rano ciało zostanie przeniesione do bazyliki watykańskiej, gdzie będzie wystawione od godziny 9 do 19, a we wtorek i w środę - od godz. 7 do 19.