65 tysięcy osób oddało hołd emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI

65 tysięcy osób oddało w poniedziałek hołd zmarłemu emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI , którego ciało wystawiono w bazylice Świętego Piotra - poinformował Watykan tuż przed zamknięciem bazyliki. To znacznie większa liczba, niż prognozowały wcześniej władze Rzymu, które spodziewały się do 35 tysięcy osób dziennie.

Od wczesnego ranka tysiące osób stały w kolejce do bazyliki, by przejść obok ciała emerytowanego papieża, oddać mu hołd i pomodlić się. Wśród pierwszych osób, które przybyły do bazyliki, byli prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni.