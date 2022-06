Nieudane włamanie, które pogrążyło prezydenta USA. Mija 50 lat od wybuchu afery Watergate

Watergate

Późniejsze śledztwo wykazało, że nie było to pierwsze włamanie do wieżowca Watergate. Włamywacze wtargnęli tam też kilka tygodni wcześniej, w maju. Ukradli wówczas kopie ważnych dokumentów i założyli podsłuchy w siedzibie sztabu demokratów. Sprzęt nie działał jednak jak należy, dlatego wrócili do budynku zainstalować go ponownie.