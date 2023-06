Strzelanina na pogrzebie 10-letniej ofiary innej strzelaniny. Nie żyje żałobnik, przedsiębiorca pogrzebowy z zarzutami

Do zdarzenia doszło 6 czerwca na cmentarzu w miejscowości Suitland nieopodal stolicy USA . Portal NBC News wyjaśnia, powołując się na informacje policji, że 48-letni Wilson Chavis, właściciel domu pogrzebowego organizującego ceremonię, tuż przed jej rozpoczęciem miał wdać się w kłótnię z dwoma przedstawicielami konkurencyjnej firmy. Mężczyzna miał być z nimi w konflikcie na tle biznesowym od dłuższego czasu. Według policyjnej relacji zachowanie Chavisa nie spodobało się części żałobników. Między właścicielem domu pogrzebowego a uczestnikami ceremonii miało dojść do sprzeczki, podczas której 48-latek oddał dwa strzały. Jeden z nich śmiertelnie ranił 30-letniego Ronalda Stevena Banksa, który podczas pogrzebu niósł trumnę. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Waszyngton. 10-latka zastrzelona, gdy jechała autem

Antionette Belk, matka Arianny, w rozmowie ze stacją NBC Washington przekazała, że Banks był bliskim przyjacielem rodziny 10-latki i zainterweniował, gdy zobaczył, jak Chavis zakłóca pogrzeb, wszczynając kłótnię tuż przed jego rozpoczęciem. Postrzelona kobieta to kuzynka zastrzelonej dziewczynki. Belk wyjaśniła, że w trakcie sprzeczki z uczestnikami ceremonii 48-letni właściciel domu pogrzebowego miał krzyknąć: "To ciało należy do mnie!". Opluł też podobno jednego z żałobników - wujka Arianny. Belk zaznaczyła, że kłótnia Chavisa z konkurentami "nie miała nic wspólnego z nią ani jej rodziną". - Jestem w szoku, że coś takiego stało się na pogrzebie mojej córki. Nie zdążyłam nawet jej pochować, a już doszło do kolejnej tragedii. To trauma dla mnie, dla moich dzieci, dla całej naszej rodziny - powiedziała matka zastrzelonej w połowie maja 10-latki.