Świat Rzucili się w kierunku Trumpa. Natychmiastowa reakcja służb

Reakcja służb na balu korespondentów w Waszyngtonie

Kluczowe fakty: Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie.

W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały . Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę.

Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali, gdzie odbywała się kolacja.

W sobotę wieczorem czasu lokalnego w Waszyngtonie odbywał się bal dziennikarzy. Został przerwany przez napastnika, który oddał kilka strzałów. W przyjęciu uczestniczyli prezydent USA Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz inni członkowie administracji i setki dziennikarzy.

Najważniejsze osoby w państwie zostały ewakuowane.

Natychmiastowa reakcja służb

Akcję służb widać między innymi na nagraniu, które udostępniła amerykańska stacja CNN. Na około 40-sekundowym materiale słychać strzały, po których na sali podnosi się wrzawa. Niemal natychmiast przy najważniejszych osobach w USA, które zajmowały miejsce przy długim stole na scenie, pojawili się agenci Secret Service.

Ewakuacja Donalda Trumpa Źródło: AP Photo/Mark Schiefelbein

"Secret Service i organy ścigania wykonały wspaniałą pracę. Zadziałali szybko i odważnie" - napisał później Donald Trump w mediach społecznościowych.

Szef departamentu zdrowia Robert F. Kennedy Jr. wyprowadzany przez służby Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS

W wyniku ataku postrzelony został jeden z agentów. Miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Jest w dobrym stanie - przekazał Trump.

Lider Republikanów w Izbie Reprezentantów Steve Scalise ewakuowany z balu Źródło: EPA/YURI GRIPAS

