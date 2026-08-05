Świat Marine One wystartował, ruchu nie wstrzymano. Służby badają lot Donalda Trumpa Oprac. Adrian Wróbel |

Prezydencki śmigłowiec Marine One Źródło wideo: Reuters

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We wtorek po południu prezydencki śmigłowiec wystartował z terenu Białego Domu. Na pokładzie Marine One był prezydent USA Donald Trump. Kontrolerzy ruchu lotniczego nie wstrzymali jednak samolotów rejsowych na pobliskim lotnisku imienia Ronalda Reagana - podał "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Zdaniem przedstawicieli FAA (Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa) incydent mógł doprowadzić do naruszenia zasad kontroli ruchu lotniczego określających minimalną bezpieczną odległość między statkami powietrznymi.

Prezydent Donald Trump "nie był zagrożony"

Rzeczniczka FAA uspokajała jednak, że Marine One i startujący samolot komercyjny nie zbliżyły się do siebie na niebezpieczną odległość w rozumieniu przepisów federalnych ani nie znajdowały się na kursie kolizyjnym. Nie była to więc sytuacja, w której niewiele brakowałoby do zderzenia - dodała.

"Loty Marine One są wykonywane przez jednych z najlepszych pilotów na świecie i w żadnej chwili prezydent nie był zagrożony" - oświadczył jeden z rzeczników Białego Domu Kush Desai.

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Od śmiertelnej katastrofy z 29 stycznia 2025 roku FAA znacząco ograniczyła jednoczesny ruch samolotów i śmigłowców w rejonie lotniska Reagana. Śmigłowiec Black Hawk należący do Armii USA zderzył się wówczas z samolotem pasażerskim, który podchodził do lądowania. W katastrofie zginęło 67 osób.