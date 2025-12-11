Ministrowie nagle zaczęli się podciągać. "Dość dziwna konferencja prasowa"

USA. Sekretarz zdrowia popisał się sprawnością fizyczną podczas konferencji Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek na waszyngtońskim lotnisku Reagana sekretarz transportu USA Sean Duffy mówił między innymi o planowanych dotacjach dla amerykańskich lotnisk oraz pomysłach, jak sprawić, by korzystanie z lotnisk było zdrowsze i przyjemniejsze.

Następnie szef amerykańskiego departamentu transportu oddał głos influencerom i biznesmenom. Jeden z nich zaproponował utworzenie na lotniskach przestrzeni, w których podróżni mogliby pozwolić sobie na "mini treningi".

"Festiwal testosteronu"

W pewnym momencie obecny na konferencji sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. podszedł do ustawionego przed kamerami drążka i wykonał 20 podciągnięć. Po 71-letnim Kennedym swoją krzepą pochwalił się 54-letni Sean Duffy, który jednak poprzestał na 10 podciągnięciach.

Robert F. Kennedy Jr. podczas konferencji prasowej na lotnisku Reagana Źródło: Ron Sachs/Newscom/PAP

"To był jeden z najdziwniejszych momentów dość dziwnej konferencji prasowej" - komentuje "Independent". Inny dziennik, "Guardian", pisze o "festiwalu testosteronu" w wykonaniu urzędników administracji Donalda Trumpa. "Infrastruktura transportowa w USA jest w opłakanym stanie, a osoba odpowiedzialna za nią uważa, że ​​'przestrzenie wellnessu' rozwiążą ten problem" - czytamy.

Nim zaangażował się w politykę, Duffy dał się poznać Amerykanom m.in. jako uczestnik reality show z końca lat 90.: "The Real World: Boston" i "Road Rules: All Stars" oraz dziennikarz kanału Fox Business.