Świat

Król Karol III rozbawił Amerykanów. "Był na fali"

Karol III i Donald Trump podczas kolacji w Białym Domu
Karol III rozbawił zebranych w amerykańskim Kongresie
Karol III nie szczędził żartów, przemawiając we wtorek w amerykańskim Kongresie i na kolacji w Białym Domu. Jak komentują media brytyjski monarcha wykorzystał poczucie humoru, by odpowiedzieć m.in. na zarzuty Donalda Trumpa wobec NATO.

Podczas uroczystej kolacji w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych mówił m.in. o wojnie w Iranie. - Prowadzimy teraz małą bliskowschodnią wojenkę, jeśli tego nie wiecie - stwierdził Trump w przemówieniu we wtorek. Dodał, że brytyjski monarcha zgadza się z nim w kwestii tego, że Teheran nie powinien posiadać broni jądrowej.

28.04.2026
Karol III w swoim przemówieniu nie odpowiedział bezpośrednio na te słowa, ale również poruszał tematy polityczne, podkreślając m.in. znaczenie NATO. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone odegrały decydującą rolę jako obrońca wolności w II wojnie światowej i w odbudowie Europy.

- Nigdy o tym nie zapomnimy. Zwłaszcza, że wolność jest ponownie atakowana w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Nasze partnerstwa w NATO i AUKUS [porozumienie w zakresie współpracy wojskowo-technologicznej, które zawarły USA, Australia i Wielka Brytania - red.] pogłębiają naszą współpracę technologiczną i wojskową, zapewniając, że razem możemy sprostać wyzwaniom coraz bardziej złożonego i pełnego sporów świata - powiedział Karol.

Żarty Karola III w Białym Domu

Król w wystąpieniu pozwolił sobie na szereg humorystycznych uwag. Przywołując słowa Trumpa z tegorocznego szczytu w Davos, kiedy mówił, że bez USA Europejczycy mówiliby po niemiecku, Karol powiedział, że gdyby nie Brytyjczycy, wszyscy Amerykanie mówiliby po francusku [Francja była rywalem Wielkiej Brytanii w kolonizacji Ameryki - red.].

Poczynił też aluzję do budowanej z inicjatywy Trumpa sali balowej i zburzenia wschodniego skrzydła Białego Domu. - My, Brytyjczycy, sami podjęliśmy małą próbę przebudowy Białego Domu w 1814 r. - powiedział, wywołując salwę śmiechu. Było to nawiązanie do spalenia Białego Domu przez wojska brytyjskie podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Król Karol podarował Trumpowi dzwon z brytyjskiego okrętu podwodnego HMS Trump, który brał udział w II wojnie światowej. - Gdybyście potrzebowali się z nami skontaktować, po prostu zadzwońcie - powiedział król.

Czym król rozśmieszył kongresmenów?

Humorystycznych uwag monarcha nie szczędził także podczas przemówienia wygłoszonego kilka godzin wcześniej przed połączonymi izbami Kongresu USA. Mówiąc o relacjach obu narodów zauważył, że ich losy od zawsze "były ze sobą splecione". - Jak powiedział pisarz Oscar Wilde, Brytyjczycy mają z Ameryką właściwie wszystko wspólne, z wyjątkiem oczywiście języka - powiedział Karol, wywołując śmiech zebranych w Kongresie.

Król Karol przemawia przed połączonymi izbami Kongresu USA
Śmiech rozległ się również wtedy, gdy żartował na temat jednej z brytyjskich tradycji. - Jak zapewne państwo wiedzą, kiedy przemawiam do swojego parlamentu w Westminsterze, nadal przestrzegamy starej tradycji: bierzemy jednego z posłów jako zakładnika i przetrzymujemy go w Pałacu Buckingham dopóki bezpiecznie nie wrócę. Dziś dbamy o naszego gościa bardzo dobrze, do tego stopnia, że często nie chce już wyjeżdżać - przekazał monarcha. - Nie wiem, panie spikerze, czy są tutaj jacyś ochotnicy do tej roli - zażartował.

Następnie król nawiązał do jednego ze swoich poprzedników, który zasiadał na brytyjskim tronie na przełomie XVIII i XIX wieku. - Jak państwo wiedzą, mój przodek król Jerzy III nigdy nie postawił stopy na amerykańskiej ziemi, ale proszę być spokojnymi, panie i panowie, nie przybywam tutaj w ramach jakiejś sprytnej akcji i próby odzyskania dawnych kolonii - mówił Karol.

Król Karol "na fali"

Dowcipy króla nie uszły uwadze mediom na Wyspach. "Był na fali!" - ocenił "Guardian". "Niełatwo jest nosić koronę, ale dzięki sprytnie skonstruowanemu przemówieniu i zbiorowi cytatów, król - miejmy nadzieję - zdołał przekazać swoje przesłanie, nie wywołując przy tym ognistej tyrady wkurzonego monarchy na Truth Social" - stwierdził dziennik, nawiązując do słabości Donalda Trumpa do publikowania wpisów na wspomnianej platformie.

Wystąpienie komentują też media amerykańskie. Dziennik "The New York Times" zauważył, że brytyjski monarcha wplótł żarty w "raczej lekkie przemówienie", w którym "z wielką delikatnością" odniósł się do zarzutów Trumpa wobec NATO za to, że sojusz nie przyłączył się do wojny z Iranem. - Bezpośrednio po zamachach z 11 września, gdy NATO po raz pierwszy powołało się na Artykuł 5, a Rada Bezpieczeństwa ONZ zjednoczyła się w obliczu terroru, wspólnie odpowiedzieliśmy na wezwanie, tak jak nasze narody czyniły to od ponad wieku, ramię w ramię, w czasie dwóch wojen światowych, zimnej wojny, Afganistanu - zwrócił uwagę król.

Królewska para w Białym Domu. "Co za piękny, brytyjski dzień"

Nagła decyzja Trumpa. Zmarnuje "talenty całego pokolenia"

