Świat Zarządzona przez Trumpa renowacja pochłonęła miliony. Przechodnie zwrócili uwagę na kolor Maciej Wacławik |

Słynny staw w Waszyngtonie krótko po renowacji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Gdy w niedzielę mieszkańcy Waszyngtonu i turyści cieszyli się przyjemną pogodą nad rozległym stawem, znanym jako sadzawka lustrzana (z ang. reflecting pool), położonym między Mauzoleum Lincolna a pomnikiem Jerzego Waszyngtona, robotnicy usuwali z niego glony - przekazał Reuters.

Decyzją prezydenta Donalda Trumpa dno sadzawki pomalowano ostatnio na niebiesko - jeden z kolorów amerykańskiej flagi. Renowacja trwała od kwietnia do czerwca. W tym czasie robotnicy usunęli z niej wodę, odmalowali dno i ponownie napełnili wodą. Prezydent wielokrotnie publicznie chwalił się pracami przy stawie, a wcześniej krytykował stan, w jakim się znajduje, zrzucając odpowiedzialność za to na swoich poprzedników - przypominają media.

Glony w słynnym waszyngtońskim stawie

Portal Politico na obecność glonów w wodzie zwrócił uwagę już w piątek. Przytoczył wówczas wypowiedź rzecznika Departamentu Spraw Wewnętrznych USA, który stwierdził, że glony pojawiły się w stawie ze względu na to, że rury zasilające zbiornik pozostawały nieczynne przez ostatnie osiem tygodni.

Waszyngton. Sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool) po renowacji Źródło zdjęcia: Reuters

- Renowacja sadzawki to teoretycznie był dobry pomysł. Ale jest tu facet, który próbuje sprawić, żeby całość znów była niebieska - powiedział Reutersowi jeden z bywalców parku National Mall, na terenie którego znajduje się zbiornik. - Myślę, że będzie tu jeszcze [usuwał glony - red.] przez kilka lat - dodał mężczyzna. Inny rozmówca agencji przyznał, że żądałby zwrotu pieniędzy za renowację, ponieważ zgodnie z obietnicą prezydenta USA sadzawka miała być niebieska. - Żal mi tego biednego faceta, który próbuje oczyścić całą sadzawkę. Jest w końcu ogromna - zauważył.

Waszyngton. Sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool) po renowacji. Widok w stronę Mauzoleum Lincolna Źródło zdjęcia: Reuters

Utworzony w 1922 roku zbiornik ma ponad 600 metrów długości, od 45 cm do 76 cm głębokości i mieści ok. 27 mln litrów wody. "Guardian" zwrócił niedawno uwagę, że utrzymanie przejrzystości wody w jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w stolicy USA od zawsze stanowiło wyzwanie. Wszystko przez brak przepływu. Gorące wilgotne lata sprzyjają pojawianiu się glonów.

Renowacja stawu wzbudza w Stanach kontrowersje. Donald Trump początkowo zapowiadał, że wykonawca prac otrzyma 1,8 mln dolarów. Redakcja dziennika "New York Times" ustaliła jednak, że rzeczywisty koszt inwestycji ma być nawet siedmiokrotnie wyższy - i sięgnąć 13,1 mln dolarów. Portal CNN podał, że ostateczny koszt wyniósł 14,2 mln dolarów. Co więcej, administracja Trumpa przyznała kontrakt bez przetargu firmie, która wcześniej pracowała przy basenach w należącym do Trumpa klubie golfowym w Sterling w stanie Wirginia.

Redagował AM