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Świat

Zarządzona przez Trumpa renowacja pochłonęła miliony. Przechodnie zwrócili uwagę na kolor

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Waszyngton. Sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool) po renowacji
Słynny staw w Waszyngtonie krótko po renowacji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Gdy w Białym Domu szykowano się do gali mieszanych sztuk walki, ze słynnego stawu w stolicy USA wyławiano glony. Zbiornik niedawno został poddany kosztownej renowacji z inicjatywy Donalda Trumpa - zauważa agencja Reuters. Zgodnie z obietnicą prezydenta, miał być niebieski.

Gdy w niedzielę mieszkańcy Waszyngtonu i turyści cieszyli się przyjemną pogodą nad rozległym stawem, znanym jako sadzawka lustrzana (z ang. reflecting pool), położonym między Mauzoleum Lincolna a pomnikiem Jerzego Waszyngtona, robotnicy usuwali z niego glony - przekazał Reuters.

Decyzją prezydenta Donalda Trumpa dno sadzawki pomalowano ostatnio na niebiesko - jeden z kolorów amerykańskiej flagi. Renowacja trwała od kwietnia do czerwca. W tym czasie robotnicy usunęli z niej wodę, odmalowali dno i ponownie napełnili wodą. Prezydent wielokrotnie publicznie chwalił się pracami przy stawie, a wcześniej krytykował stan, w jakim się znajduje, zrzucając odpowiedzialność za to na swoich poprzedników - przypominają media.

Glony w słynnym waszyngtońskim stawie

Portal Politico na obecność glonów w wodzie zwrócił uwagę już w piątek. Przytoczył wówczas wypowiedź rzecznika Departamentu Spraw Wewnętrznych USA, który stwierdził, że glony pojawiły się w stawie ze względu na to, że rury zasilające zbiornik pozostawały nieczynne przez ostatnie osiem tygodni.

Waszyngton. Sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool) po renowacji
Waszyngton. Sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool) po renowacji
Źródło zdjęcia: Reuters

- Renowacja sadzawki to teoretycznie był dobry pomysł. Ale jest tu facet, który próbuje sprawić, żeby całość znów była niebieska - powiedział Reutersowi jeden z bywalców parku National Mall, na terenie którego znajduje się zbiornik. - Myślę, że będzie tu jeszcze [usuwał glony - red.] przez kilka lat - dodał mężczyzna. Inny rozmówca agencji przyznał, że żądałby zwrotu pieniędzy za renowację, ponieważ zgodnie z obietnicą prezydenta USA sadzawka miała być niebieska. - Żal mi tego biednego faceta, który próbuje oczyścić całą sadzawkę. Jest w końcu ogromna - zauważył.

Waszyngton. Sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool) po renowacji. Widok w stronę Mauzoleum Lincolna
Waszyngton. Sadzawka lustrzana (ang. reflecting pool) po renowacji. Widok w stronę Mauzoleum Lincolna
Źródło zdjęcia: Reuters

Utworzony w 1922 roku zbiornik ma ponad 600 metrów długości, od 45 cm do 76 cm głębokości i mieści ok. 27 mln litrów wody. "Guardian" zwrócił niedawno uwagę, że utrzymanie przejrzystości wody w jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w stolicy USA od zawsze stanowiło wyzwanie. Wszystko przez brak przepływu. Gorące wilgotne lata sprzyjają pojawianiu się glonów.

Renowacja stawu wzbudza w Stanach kontrowersje. Donald Trump początkowo zapowiadał, że wykonawca prac otrzyma 1,8 mln dolarów. Redakcja dziennika "New York Times" ustaliła jednak, że rzeczywisty koszt inwestycji ma być nawet siedmiokrotnie wyższy - i sięgnąć 13,1 mln dolarów. Portal CNN podał, że ostateczny koszt wyniósł 14,2 mln dolarów. Co więcej, administracja Trumpa przyznała kontrakt bez przetargu firmie, która wcześniej pracowała przy basenach w należącym do Trumpa klubie golfowym w Sterling w stanie Wirginia.

Redagował AM

Źródło: Reuters, Politico, CNN, tvn24.pl
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Tagi:
WaszyngtonUSAWodaDonald Trump
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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