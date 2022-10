"Washington Post": byli amerykańcy wojskowi na usługach rządów łamiących prawa człowieka

Ponad 500 emerytowanych amerykańskich wojskowych, w tym wielu generałów i admirałów, wykonuje od 2015 roku lukratywne prace dla zagranicznych rządów, w tym w krajach znanych z łamania praw człowieka i represji politycznych - poinformował we wtorek "Washington Post".

Amerykańskie władze zatwierdzają podejmowanie pracy za granicą, ale zabiegają o zachowanie tego w tajemnicy. W niektórych przypadkach wojskowi emeryci nie powiadamiają o swych posadach rządu, a nie ma mechanizmu, który pozwalałby to zweryfikować - pisze waszyngtoński dziennik.

Amerykańscy emerytowani wojskowi w Arabii Saudyjskiej

Wśród doradców władz Arabii Saudyjskiej "WP" wylicza między innymi emerytowanego generała piechoty morskiej Jamesa L. Jonesa, doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego za prezydentury Baracka Obamy, oraz emerytowanego generała armii Keitha Alexandra, który kierował Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency, NSA) za czasów Obamy i prezydenta George'a W. Busha.

Pentagon odmawia informacji, dziennik pisze o pensjach byłych wojskowych

Pentagon odmówił ujawnienia wynagrodzeń generałów i innych byłych wojskowych. "WP", powołując się na publiczne dokumenty, podaje między innymi, że dwóch pułkowników piechoty morskiej, pułkownik armii i kapitan marynarki wojennej otrzymało pensje wysokości od 200 tysięcy do 300 tysięcy dolarów rocznie (równowartość od ponad 970 tysięcy do około 1,5 miliona złotych rocznie). Inny emerytowany oficer dostał wynagrodzenie przekraczające rocznie 514 tysięcy dolarów (ponad 2,5 miliona złotych) plus zwrot kosztów utrzymania i roczny bonus wynoszący 330 tysięcy dolarów (ponad 1,6 miliona złotych).