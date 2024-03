W ostatnich dniach Stany Zjednoczone zezwoliły na transfer wartych miliardy dolarów bomb i myśliwców do Izraela – mimo, że Waszyngton publicznie wyraża obawy w związku ze spodziewaną izraelską ofensywą wojskową w Rafah. Nowe pakiety uzbrojenia obejmują ponad 1800 bomb MK84 i 500 bomb MK82 – podają źródła, które potwierdziły raport dziennika "Washington Post".

Pewna część polityków Partii Demokratycznej uważa, że Stany Zjednoczone powinny wstrzymać pomoc wojskową dla państwa żydowskiego, skoro mimo nacisków tamtejszy rząd nie chce zobowiązać się do ograniczenia cywilnych ofiar wojny - wyjaśnia "WP".

Izrael opóźnia ofensywę na Rafah

W czwartek przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Charles Brown powiedział dziennikarzom, że izraelscy politycy prosili go o broń "właściwie podczas każdego spotkania". Zastrzegł jednak, że "nie otrzymali wszystkiego, o co prosili".

Przedstawiciele administracji USA przyznali, że w zakulisowych rozmowach udało się nakłonić Izrael do opóźnienia do maja ofensywy na Rafah. Operacja ta grozi klęską humanitarną zarówno dlatego, że w mieście znalazło schronienie około miliona Palestyńczyków, którzy uciekli z innych rejonów Strefy, jak i dlatego, że przez tamtejsze przejście graniczne z Egiptem trafia do enklawy lwia część pomocy humanitarnej.