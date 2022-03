"Washington Post": Rosjanie zaatakowali co najmniej dziewięć szpitali, w tym trzy dla kobiet i dzieci

Od początku inwazji rosyjskie wojska zaatakowały co najmniej dziewięć szpitali na terenie Ukrainy - przekazują dziennikarze "The Washington Post", którzy przejrzeli zdjęcia, filmy i wpisy z mediów społecznościowych z napadniętego kraju. Gazeta przekazuje, że celem ataków były między innymi trzy placówki dla kobiet i dzieci.

Reporterzy "The Washington Post" zbadali pięćset filmów i zdjęć, przejrzeli posty w mediach społecznościowych ze szpitali i zgromadzili wiedzę na podstawie rozmów ze świadkami. Swoje ustalenia porównali potem z raportami ukraińskich urzędników, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia i innych grup monitorujących konflikty zbrojne na całym świecie.

Eksperci prawa międzynarodowego, których cytuje "The Washington Post", uważają, że ustalenia dziennikarskie wydają się przedstawiać dowody na to, że siły rosyjskie naruszyły międzynarodowe prawo humanitarne.

W sobotę Sajid Javid, szef resortu zdrowia Wielkiej Brytanii, przekazał, że Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę zaatakowali co najmniej 25 szpitali i innych placówek służby zdrowia. - To jest zbrodnia wojenna i Rosja zapłaci za swoje zbrodnie. To jest wojna rozpoczęta przez Rosję, całkowicie niesprowokowana, całkowicie nieuzasadniona - ocenił.