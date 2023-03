Publikował zdjęcia pancernego pociągu Putina. Wyjechał z Rosji

Michaił Korotkow, który jako pierwszy opublikował zdjęcia pociągu pancernego Władimira Putina, opuścił Rosję - napisał dziennik "The Washington Post". Po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę Korotkow obawiał się, że jego fotografie mogą zostać wykorzystane do oskarżenia go o sabotaż lub terroryzm.

"Na rosyjskich kolejach można zobaczyć pociąg-widmo. Nie ma go w rozkładach jazdy, jego okna są zasłonięte, na lokomotywach nie ma numerów, pędzi jak szalony" - taki wpis ukazał się pod jednym ze zdjęć, opublikowanych przez Michaiła Korotkowa w 2018 roku. Zdjęcie - jak twierdził jego autor - przedstawiało pociąg pancerny, którym podróżuje prezydent Władimir Putin.

31-letni obecnie Korotkow, jak napisał w środę "The Washington Post", "spędził lata śledząc i fotografując specjalny, luksusowy pociąg pancerny prezydenta Władimira Putina i był pierwszym amatorem, który opublikował zdjęcia tego składu".

"Korotkow zawsze miał obsesję na punkcie pociągów, a miłość ta sięga dzieciństwa, kiedy rodzice kupili mu zabawkową kolejkę. Dorastając w Diedowsku, małym miasteczku w pobliżu Moskwy, założył swojego bloga poświęconego rosyjskim kolejom jeszcze na drugim roku studiów, kiedy nie miał nawet komputera" - relacjonuje waszyngtoński dziennik.

Szczyt pasji

Pociąg, którym podróżował Putin, miał napis Grand Service Express. Firma ta należała do miliardera Jurija Kowalczuka, bliskiego współpracownika prezydenta. "Koledzy-amatorzy informowali Korotkowa za każdym razem, gdy specjalny pociąg Putina opuszczał Moskwę, aby mógł biec na tory z aparatem" - pisze "The Washington Post". Rosjanin powiedział dziennikowi, że "wyzwanie to było tak ogromne, że nie myślał o konsekwencjach".

Korotkow zrobił wiele zdjęć pociągu Putina, ale tylko kilka opublikował na swoim blogu.

Putin przejeżdża pociągiem przez most, łączący zaanektowany Krym z Rosją. Zdjęcie z grudnia 2019 roku kremlin.ru

"Pasja Korotkowa nie została doceniona przez rosyjskie służby, które miały strzec Putina i jego tajemnic. W maju 2021 roku na kanale Korotkowa na YouTube pojawiły się dziwne wiadomości: dosłowne transkrypcje prywatnych rozmów telefonicznych między nim a jego najbliższym przyjacielem i towarzyszem obserwacji pociągów, Władimirem, na temat planowanej podróży, córki Władimira i innych tematów" - pisze "The Washington Post".

Fotograf przyznał, że był tym "przerażony". Domyślał się, że był śledzony przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. interpretował wiadomości jako ostrzeżenie. "Myślałem o swoim bezpieczeństwie osobistym i od tego momentu zdałem sobie sprawę, że wszystko, co publikuję w internecie, może zostać użyte przeciwko mnie" – stwierdził.

Putin podróżujący pociągiem. Zdjęcie z listopada 2019 roku kremlin.ru

Po wybuchu inwazji na Ukrainę

Po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę Korotkow obawiał się, że jego publikacje i fotografie mogą zostać wykorzystane do oskarżenia go o sabotaż lub terroryzm. Dlatego postanowił wyjechać z Rosji. Do wyjazdu Korotkow współpracował z projektem Dossier Center, utworzonym przez byłego szefa Jukosu i znanego krytyka Kremla Michaiła Chodorkowskiego.

W połowie lutego tego roku Dossier Center napisał, że Putin zaczął regularnie podróżować pociągiem pancernym w drugiej połowie 2021 roku, kiedy rosyjska armia zaczęła się koncentrować w pobliżu granicy ukraińskiej i przygotowywała się do agresji.

