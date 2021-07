Australia ogranicza o połowę liczbę przyjezdnych . Dotyczy to również jej obywateli

Władze Australii ogłosiły w piątek, że planują zmniejszyć liczbę przyjezdnych z zagranicy o połowę. Ograniczenia te obejmą również Australijczyków powracających do kraju. W zeszłym tygodniu co najmniej połowa populacji kraju została objęta lockdownem z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a szczególnie wariantu Delta, uważanego za bardziej zaraźliwy.

Do tej pory do Australii mogło przylatywać 6 tysięcy pasażerów tygodniowo, od 14 lipca limit wyniesie 3 tysiące. Premier Scott Morrison uzasadnił, że regulacje mają na celu odciążenie systemu izolacji, którą odbywają przyjezdni w specjalnych hotelach. Nowy limit ma funkcjonować co najmniej do końca roku.