W Rosji "nie uda się zaszczepić 60 procent". Przyrost zgonów najwyższy od początku pandemii

Rosyjski sztab rządowy podał we wtorek, że w kraju w ciągu minionej doby zmarło 652 pacjentów z COVID-19. To najwięcej w ciągu jednego dnia od początku epidemii. Eksperci cytowani przez media oceniają, że wysoka śmiertelność może wynikać z większej niż oficjalna liczby zakażeń. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie uda się do jesieni zaszczepić 60 procent populacji Rosji i zyskać odporności populacji na koronawirusa na tym poziomie. Niezależna telewizja Dożd powołując się na władze regionalne podała, że w Rosji sztab ds. walki z epidemią zaleca teraz zaszczepienie tylko 30-35 procent.