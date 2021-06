"Najbardziej zakaźny, jaki znamy", "uznawany przez naukowców za alarmowy". Czym jest wariant Delta

Na Śląsku odkryto kolejny przypadek zakażenia wariantem Delta , o czym poinformowano w środę rano. Ministerstwo Zdrowia nie podaje dokładnych informacji dotyczących liczby przypadków zakażania tą mutacją, ale minister zdrowia w jednym z wywiadów poinformował, że "to liczba większa niż można byłoby policzyć na palcach obu rąk".

Czym jest wariant Delta koronawirusa SARS-Cov-2?

Były szef Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) Scott Gottlieb powiedział, że "liczba osób zakażonych Deltą podwaja się średnio co dwa tygodnie oraz że wariant odpowiada za 10 procent nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych". W Wielkiej Brytanii stanowi już 90 procent zakażeń. Dziekan szkoły zdrowia publicznego na Uniwersytecie Browna Ashish Jha określił Deltę "najbardziej zakaźnym wariantem, jaki znamy".

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 doktor Paweł Grzesiowski ostrzegał na Twitterze, że "obecny już w Polsce wariant Delta jest dwa razy bardziej zakaźny niż typ jesienny" . "Wywołuje cztery razy częściej ciężkie zakażenia leczone w szpitalu, unika częściowo naszej odporności. Nie chcesz trafić do szpitala w czwartej fali - teraz zaszczep się" - przekonywał.

- Niesie w sobie dwie niebezpieczne mutacje, dotyczące białka kolca wirusa, zmieniając jego strukturę. Jedna z tych mutacji wiązana jest z tym, że wydaje się, że ten wariant jest bardziej zakaźny, łatwiej przenosi się z człowieka na człowieka, ma większe powinowactwo do receptorów na naszych komórkach - tłumaczył TVN24 profesor Tomasz Wąsik, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Druga mutacja wydaje się mieć to, co określamy jako mutację ucieczki, która wiąże się z ograniczonym rozpoznawaniem przez układ immunologiczny, który był nauczony do rozpoznawania koronawirusa - wyjaśnił.