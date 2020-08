Szef dyplomacji Chin rusza w podróż po Europie

Szef MSZ Chin Wang Yi uda się we wtorek do Europy. W ciągu pięciu dni odwiedzi Włochy, Holandię, Norwegię, Francję i Niemcy – poinformował rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Zhao Lijian. To będzie pierwsza wizyta chińskiego ministra w krajach europejskich od wybuchu pandemii COVID-19.