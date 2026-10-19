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Świat

Szczyt Trump-Putin-Xi w sprawie Ukrainy? "To byłaby druga Jałta"

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Władimir Putin, Donald Trump
Zełenski "kozłem ofiarnym" Trumpa? Cisza i uśmiech prezydenta Ukrainy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP
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Władimir Putin chce zorganizować trójstronne spotkanie z Donaldem Trumpem oraz Xi Jinpingiem, aby wynegocjować zakończenie wojny w Ukrainie na korzystnych dla siebie warunkach - donosi "Wall Street Journal". Według źródeł dziennika Trump ma być "otwarty" na rosyjską propozycję.

Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi szczyt z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas rozmowy telefonicznej 9 października - donosi "Wall Street Journal", powołując się na byłego rosyjskiego funkcjonariusza wywiadu. To właśnie podczas tej rozmowy zawarto porozumienie w sprawie importu do USA rosyjskiej ropy.

Jak zaznacza dziennik, głównym tematem rozmów miałaby być wojna w Ukrainie. "Putin chce spróbować wynegocjować zakończenie wojny na warunkach korzystnych dla Moskwy" - pisze. W negocjacjach nie wziąłby jednak udziału prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Trwają rozmowy na temat potencjalnego spotkania" - potwierdził dziennikowi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak wskazał, miałoby do niego dojść podczas szczytu APEC (Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku) w chińskim Shenzhen, zaplanowanego na 18-19 listopada. "Nie ma jeszcze porozumienia co do samego spotkania ani jego potencjalnego programu, lecz wszystkie trzy strony przyznają, że istnieje hipotetyczna możliwość jego zorganizowania" - powiedział Pieskow.

O możliwym spotkaniu przywódców USA, Rosji i Chin mówił już na początku września doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Jak jednak zauważa "WSJ", obecna propozycja "pada w trakcie ocieplenia stosunków między Moskwą a Waszyngtonem".

Putin chce "drugiej Jałty"

Sam Donald Trump nie wyraził jeszcze jasnego stanowiska w sprawie rosyjskiej propozycji - pisze "Wall Street Journal", powołując się na pracownika jego administracji. Jednak, według urzędnika, Trump ma być na nią "otwarty, ponieważ zależy mu na zakończeniu wojny w Ukrainie". "Trump zapowiadał, że załatwi to w 'pierwszym dniu' swojej kadencji, tymczasem mijają już niemal dwa lata, odkąd objął rządy" - zauważa "WSJ".

Na zorganizowaniu trójstronnego szczytu szczególnie zależy Władimirowi Putinowi - przekazał "WSJ" były funkcjonariusz rosyjskich służb. "Putin ma ambicje, by taki szczyt stał się drugą Jałtą, na której trzej przywódcy mocarstw podzieliliby świat na strefy wpływów" - przekonuje.

WSJ: może to wciągnąć Xi w politykę europejską

"Wall Street Journal" zwraca uwagę na możliwe konsekwencje takiego spotkania. "Nawet jeśli Xi i Trump nie zgodziliby się na propozycje Putina, to sam obraz amerykańskich, rosyjskich i chińskich przywódców negocjujących losy kraju trzeciego jest poważnym sygnałem, budzącym niepokój m.in. na Tajwanie" - komentuje dziennik.

Ocenia też, że spotkanie wiązałoby się z pewnym ryzykiem dla Xi. Przywódca Chin stara zachować równowagę między kontynuowaniem wsparcia dla Putina a utrzymaniem więzi gospodarczych z Europą - komentują cytowani przez dziennik chińscy urzędnicy. "Takie trójstronne spotkanie mogłoby zaś wciągnąć Chiny bardziej bezpośrednio w konflikt w Ukrainie i wywołać reakcję ze strony europejskich stolic, które już są wyczulone na zbliżenie Pekinu i Moskwy" - pisze "Wall Street Journal".

OGLĄDAJ: Trump robi z Rosją biznes. "Ukraina to dla niego drobnostka"
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Źródło: Reuters, Wall Street Journal
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Tagi:
Donald TrumpXi JinpingWładimir PutinChinyUSARosjaWojna w Ukrainie
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