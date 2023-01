"Wall Street Journal": USA naciskają, aby Turcja wstrzymała połączenia lotnicze z Rosją z użyciem amerykańskich samolotów

Rosja z zakazem korzystania z amerykańskich samolotów

Stambuł kluczowym punktem tranzytowym dla Rosjan

Lotnisko w Stambule jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie i kluczowym punktem tranzytowym dla Rosjan, którzy nie mogą już latać bezpośrednio do Europy Zachodniej i wielu innych miejsc na świecie. Zapisy lotów pokazują, że te same samoloty, które latają do Turcji, obsługują także rejsy do Indii czy Tajlandii.