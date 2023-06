"WSJ": implozję Titana wykryto jeszcze w niedzielę

czytaj dalej

Guillermo Soehnlein, współzałożyciel firmy OceanGate, operatora łodzi Titan powiedział w wywiadzie dla CNN, że wszyscy w społeczności badaczy oceanów są świadomi, że schodząc na dużą głębokość, zawsze jest ryzyko implozji. Jednocześnie bronił on eksperymentalnego projektu łodzi zbudowanej z tytanu i włókna węglowego, co do której obawy zgłaszali wcześniej pracownicy i eksperci.