"Wall Street Journal": "syndrom hawański" u amerykańskich dyplomatów w Niemczech

Nudności, silne bóle głowy, bóle uszu. Co najmniej dwóch amerykańskich urzędników pracujących w Niemczech potrzebowało pomocy medycznej po wystąpieniu objawów tak zwanego syndromu hawańskiego - ujawnił wydawany w Nowym Jorku dziennik "Wall Street Journal".

Dyplomaci zaczęli w ostatnich miesiącach narzekać na nudności, silne bóle głowy, bóle uszu, zmęczenie, bezsenność i ospałość. "Są to pierwsze takie przypadki zgłoszone w kraju NATO, w którym znajdują się wojska amerykańskie i broń jądrowa" – podkreśla w publikacji dziennik "Wall Street Journal".

Mary at T-Comms / Shutterstock

Amerykańscy dyplomaci w Niemczech z objawami syndromu hawańskiego Mary at T-Comms / Shutterstock

Odnotowane przypadki syndromu

Zestaw symptomów, określonych mianem syndromu hawańskiego, pojawił się po raz pierwszy w 2016 roku u amerykańskich dyplomatów na Kubie. Później przypadki takie zaobserwowano w Chinach, Rosji, a ostatnio w Austrii. "Niepotwierdzone przypadki odnotowano w Polsce, na Tajwanie, w Gruzji, a nawet w Waszyngtonie" – podał "Wall Street Journal". Niektórzy urzędnicy amerykańscy uważają, że objawy mogą być spowodowane atakami, wykorzystującymi częstotliwości radiowe zbliżone do promieniowania mikrofalowego.

Departament Stanu nie udziela odpowiedzi

"Wall Street Journal" dotarł do jednego z pracowników ambasady, który niedawno przyjechał z placówki w Europie na leczenie w amerykańskim wojskowym centrum medycznym. U osoby tej lekarze mieli zdiagnozować uszkodzenie mózgu, jakie można spotkać u osób narażonych na falę uderzeniową, spowodowaną eksplozjami. "Objawy były poprzedzone przeszywającym bólem ucha, wysokimi dźwiękami elektronicznymi i ciśnieniem w uszach" – napisał amerykański dziennik. - Nie mamy na to dowodów, ale uderzające jest to, że niektórzy z nas pracowali nad sprawami związanymi z Rosją – powiedział nieujawniający swojego nazwiska pracownik ambasady.