Zginął jako zdrajca, został pochowany jako bohater. Historia Denysa Kiriejewa

Ukraiński biznesmen Denys Kiriejew, dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji ujawnił władzom Ukrainy rosyjski plan zdobycia Kijowa. Kilka dni później został zabity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy - pisze "Wall Street Journal". Jednak podejrzewany o zdradę na rzecz Rosji Kiriejew wkrótce potem uznany został w Ukrainie za bohatera.

"Wall Street Journal" zbadał dokumenty wywiadowcze oraz przeprowadził rozmowy z przedstawicielami amerykańskich i ukraińskich władz, obecnymi i byłymi członkami ukraińskich służb bezpieczeństwa, a także z rodziną, przyjaciółmi, partnerami biznesowymi i ochroniarzami Kiriejewa.

45-letni biznesmen został zamordowany jako zdrajca, działający na rzecz Rosji - przekazała w marcu zeszłego roku SBU. Funkcjonariusze tej służby zostawili na chodniku w centrum Kijowa ciało Kiriejewa z przestrzeloną głową. Jednak w ciągu kolejnych kilku dni Kiriejew został pochowany jako ukraiński bohater. Prezydent Wołodymyr Zełenski nagrodził go pośmiertnie medalem za "nadzwyczajną służbę w obronie suwerenności i bezpieczeństwa kraju".

- Gdyby nie Kiriejew, Kijów prawdopodobnie zostałby zdobyty - powiedział w rozmowie z "WSJ" generał Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Inwestycje w celu stworzenia siatki agentów

Przez lata Rosja inwestowała miliardy dolarów w celu infiltracji ukraińskich kręgów politycznych i wywiadowczych, próbując stworzyć siatkę agentów - pisze "WSJ". Urodzony w Kijowie Kiriejew w różnych momentach swojego życia wydawał się należeć do wrogich sobie obozów, rosyjskiego i ukraińskiego. Posługiwał się czterema językami: ukraińskim, rosyjskim, francuskim i angielskim i zakończył karierę w zachodnich instytucjach finansowych, aby zarządzać aktywami dwóch bogatych ludzi, którzy utrzymywali stosunki z politykami powiązanymi z Rosją. Dzięki tej pracy Kiriejew wzbogacił się, jednak rzuciła ona także cień na jego reputację wśród władz i znajomych zaniepokojonych rosyjskimi wpływami w kraju - pisze amerykański dziennik.

W 2021 roku na Kiriejewa zwrócił uwagę Budanow, wówczas niedawno mianowany na szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Gdy wiosną 2021 roku Rosja zaczęła koncentrować wojska na granicy z Ukrainą, Budanow wezwał Kiriejewa do kwatery głównej HUR w Kijowie. W rozmowie z nim Budanow odwołał się do jego patriotyzmu i poprosił, aby wykorzystał swoje kontakty biznesowe do infiltracji rosyjskiego wywiadu.

- Miał niezbędny krąg znajomości. Za jego pośrednictwem przeprowadzano transakcje finansowe. Komunikował się ze wszystkimi, w tym z bardzo wpływowymi ludźmi - wspominał Budanow.

Motywowany obowiązkiem wobec kraju

Kiriejew zgodził się na propozycję Budanowa, motywowany obowiązkiem wobec kraju i fascynacją światem tajnych operacji - pisze "WSJ". Jesienią 2021 roku Kiriejew dowiedział się ze swoich źródeł, że Moskwa przygotowuje się do inwazji i - jak powiedział Budanow - jako pierwszy podniósł alarm na Ukrainie. 18 lutego 2022 roku, w noc poprzedzającą wyjazd Kiriejewa na narty we francuskie Alpy z żoną i synem, mężczyzna wrócił do domu późno. Wedle słów jego żony, powiedział jej, że "gdyby wyjechał teraz na wakacje, nie byłby w stanie nigdy spojrzeć sobie w oczy". Rodzina Kiriejewa opuściła Kijów bez niego.

Pięć dni później, po południu 23 lutego, Kiriejew przekazał Budanowowi świeże informacje: prezydent Rosji Władimir Putin właśnie wydał rozkaz inwazji, która ma zostać rozpoczęta wczesnym rankiem. Dało to Ukrainie kilka cennych godzin na przemieszczenie wojsk w celu odparcia rosyjskiego ataku - powiedział szef HUR.

Jak zginął Kiriejew

Po wybuchu inwazji zbrojnej Budanow poprosił Kiriejewa, aby uczestniczył w rozmowach 28 lutego o zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją na Białorusi. Po powrocie z Białorusi biznesmen miał powiedzieć Budanowowi, że grozi mu niebezpieczeństwo i że on jest tego świadomy. Według ustaleń "WSJ" kilka dni później Budanow odwiedził Kiriejewa w jego domu na północnych obrzeżach Kijowa. Biznesmen wyszedł z karabinem myśliwskim, miał powiedzieć, że strzelał z niego do rosyjskich agentów, którzy nawiedzili go kilka godzin wcześniej.

Kiriejew na prośbę Budanowa zgodził się uczestniczyć także w następnej turze negocjacji między Rosją i Ukrainą, 3 marca. W noc przed drugimi rozmowami na Białorusi, Kiriejew miał odebrać telefon z biura Ołeksandra Pokłada, szefa kontrwywiadu SBU. O szczegółach rozmowy nie poinformowano. Pokład nie chciał rozmawiać z dziennikarzami "WSJ".

Biznesmen został wezwany na spotkanie - pisze "WSJ". Mężczyzna miał przekazać swoim ochroniarzom, że może zostać aresztowany i poprosił, aby nie interweniowali. Według doniesień "Wall Street Journal" do spotkania Kiriejewa i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa doszło w pobliżu Soboru Sofijskiego. Funkcjonariusze rozkazali ochroniarzom biznesmena, by złożyli broń i położyli się na ziemi. Kiriejew został wepchnięty do minibusa i odwieziony w nieznanym kierunku. Około 90 minut później wywiad wojskowy otrzymał informację, że znaleziono jego ciało.

Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy odmówiło "WSJ" komentarza w sprawie tego zabójstwa.

5 marca HUR poinformował, że w czasie wykonania zadań specjalnych zginęło trzech jego agentów, w tym Kiriejew.

Eliminowanie rosyjskich agentów w SBU

Ukraińskie media relacjonowały po zabójstwie biznesmena, że SBU podejrzewała go o zdradę, a dowodem miały być między innymi jego rozmowy telefoniczne. Od 2006 roku bankier pracował w strukturach braci Andrija i Serhija Klujewych, biznesmenów z otoczenia obalonego prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, który w 2014 roku uciekł do Rosji. W latach 2010-2014 Andrij Klujew zajmował wysokie stanowiska rządowe, m.in. wicepremiera, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz szefa administracji Janukowycza.

Media w Kijowie relacjonowały, że po wybuchu rosyjskiej inwazji ukraiński rząd eliminował rosyjskich agentów w SBU. W lipcu 2022 roku prezydent Zełenski zwolnił ówczesnego szefa tych służb Iwana Bakanowa i usunął ze stanowisk lub oskarżył dziesiątki generałów SBU o domniemane ułatwienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wszczęto ponad 650 spraw o zdradę popełnioną przez przedstawicieli władz.

Denys Kiriejew został pochowany z honorami na kijowskim cmentarzu Bajkowa.

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak, który w lutym zeszłego roku uczestniczył w rozmowach pokojowych rosyjskiej i ukraińskiej delegacji na Białorusi, powiedział dziennikarzom, że zabójstwo Kiriejewa miało związek ze "słabą koordynacją ukraińskich służb specjalnych na początku wojny".

Podolak, cytowany w czwartek przez portal Ukraińska Prawda, podkreślił, że Kiriejew nie był agentem Rosji, choć Federacja Rosyjska - jak stwierdził - "próbowała przedstawiać go jako swojego agenta".

