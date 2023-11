Walki w Strefie Gazy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej zwrócił się do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o przerwę w walkach w Strefie Gazy. Szef izraelskiego rządu ogłosił, że siły Izraela otoczyły miasto Gaza. W tvn24.pl podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z Bliskiego Wschodu.

> Myśliwce Izraelskich Sił Powietrznych ostrzelały we wtorek obiekty Hezbollahu w południowej części Libanu; to odpowiedź na ostrzał rakietowy północnej części Izraela z tego terytorium - poinformował portal Times of Israel w oparciu o komunikat, wydane przez Siły Obronne Izraela (Cahal).