Walki w Strefie Gazy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Armia izraelska potwierdziła w piątek zaatakowanie karetki pogotowia przed wejściem do największego szpitala w palestyńskim mieście Gaza, zapewniła jednak, że pojazd był "używany przez komórkę terrorystyczną Hamasu".

> W miarę dalszego napływu pomocy humanitarnej do Gazy administracja Joe Bidena spodziewa się, że izraelska kampania powietrzna "osłabnie w porównaniu z tym, co widzieliśmy" – powiedział w CNN wyższy rangą urzędnik administracji. Administracja przewiduje przejście do "bardziej taktycznego skupienia się na kampanii naziemnej", której celem jest oczyszczenie rozległej sieci kompleksów podziemnych tuneli, w których działa Hamas, powiedział urzędnik Białego Domu.