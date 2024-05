Rosjanie "rozszerzyli strefę aktywnych działań wojennych o prawie 70 kilometrów"

Agencja Reutera, odnosząc się do nagrania, opublikowanego w piątek przez ukraiński wywiad wojskowy i mającego przedstawiać zacięte walki w obwodzie charkowskim, podała, że "udało jej się potwierdzić lokalizację na podstawie położenia drzew, pól i dróg odpowiadających zdjęciom satelitarnym obwodu charkowskiego". Jednocześnie Reuters poinformował, że "nie był w stanie potwierdzić daty nakręcenia filmu".

70 kilometrów

Ofensywa sił rosyjskich w obwodzie charkowskim, prowadzona od tygodnia, stale postępuje. Naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych Ołeksandr Syrski przekazał, że na tym odcinku wojska rosyjskie "rozszerzyły strefę aktywnych działań wojennych o prawie 70 kilometrów". Celem Rosjan - jak wyjaśnił - jest doprowadzenie do takiej sytuacji, by ukraińskie siły obronne zostały zmuszone do "użycia dodatkowej liczby brygad z rezerwy".