Szef UNHCR: straciliśmy kontakt z naszymi pracownikami w Mariupolu

Grandi zaapelował do Rosji o "prawdziwe zobowiązanie się" do zawieszenia walk w celu stworzenia korytarzy humanitarnych. Podkreślił, że dotarcie z pomocą do osób potrzebujących jest bardzo trudne i misje UNHCR nie są w stanie tego zrobić bez zapewnienia o bezpiecznym dostępie. - Zdołaliśmy udzielić pomocy w Charkowie w ubiegłym tygodniu, ale żeby to zrobić, potrzebujemy realnych zobowiązań, że nie będzie walk i potrzebujemy trochę czasu - dodał Grandi.