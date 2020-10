Unia "wzywa wszystkie strony konfliktu do przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni"

Dodał, że 27 krajów członkowskich Unii "wzywa wszystkie konfliktu strony do przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni". Zwrócił się także do obu walczących ze sobą krajów "natychmiastowe rozpoczęcie prawdziwych negocjacji pod auspicjami" mińskiej grupy OBWE (Rosja, Francja, Stany Zjednoczone).

Wzajemne oskarżenia o łamanie rozejmu

Wynegocjowane w w piątek Moskwie porozumienie o zawieszeniu działań wojennych jest zasadniczo przestrzegane, choć co jakiś czas dochodzi do incydentów i sporadycznej wymiany ognia. Strony konfliktu nie ustają natomiast w wysuwaniu pod adresem przeciwnika oskarżeń o świadome łamanie rozejmu, licząc na zaskarbienie sympatii opinii międzynarodowej.

27 września doszło do wznowienia konfliktu o ten region – Azerbejdżan rozpoczął ostrzał ormiańskich osad, twierdząc, że wcześniej doszło do prowokacji ze strony zamieszkujących Górski Karabach Ormian. Ocenia się, że od tamtej pory zginęło ok. 450 osób, w tym - 60 cywilów. Konflikt zbrojny o Górski Karabach ciągnie się od 1988 roku. Pochłonął dotąd ponad 30 tys. ofiar śmiertelnych i zmusił do ucieczki kilkaset tysięcy ludzi ze wszystkich grup etnicznych zamieszkujących zachodnią część Azerbejdżanu.