"Główny podżegacz i inicjator konfliktu w Górskim Karabachu"

- On [Recep Tayyip Erdogan - przyp. red.] wspiera terrorystów w Syrii i Libii, on także był głównym podżegaczem i inicjatorem rozpoczętego niedawnego konfliktu w Górskim Karabachu między Azerbejdżanem a Armenią - powiedział w opublikowanej we wtorek rozmowie z RIA Nowosti prezydent Syrii Baszar al-Asad. - Jego zachowanie jest bardzo niebezpieczne - podkreślił.

Prezydent Syrii stwierdził, że bojownicy są przerzucani [przez Turcję - red.] z terytorium jego kraju do Górskiego Karabachu i że władze w Damaszku mogą to potwierdzić. - A więc fakt, że [Turcja - red.] stosuje te same metody w Górskim Karabachu, nie wymaga dowodu, jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ, jak już powiedziałem, to Turcja doprowadziła do tego konfliktu, zapoczątkowała ten konflikt i zachęciła do niego - oznajmił Asad.