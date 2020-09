"Turcja jest rzeczywiście zaangażowana w ten konflikt". Oskarżenia z Armenii, odpowiedź z Azerbejdżanu

Społeczność międzynarodowa została we wtorek wezwana przez premiera Armenii Nikolę Paszyniana do potępienia działań Azerbejdżanu i Turcji w Górskim Karabachu. Według niego w Nachiczewanie na południu Azerbejdżanu są już tureckie wojska, co wyklucza podjęcie negocjacji z władzami w Baku. Do natychmiastowego zakończenia walk jednogłośnie wezwała Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.