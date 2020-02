Polski MSZ "wyraża głębokie zaniepokojenie eskalacją sytuacji w Donbasie"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża głębokie zaniepokojenie eskalacją sytuacji w Donbasie w ciągu ostatnich tygodni, czego ostatnim przejawem jest wtorkowa, intensywna wymiana ognia w obwodzie ługańskim - poinformowało w komunikacie biuro rzecznika prasowego resortu. Polska dyplomacja wezwała Rosję do zaprzestania agresji na Ukrainie. Obawy na temat sytuacji na Ukrainie wyraziła również zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Rosemary DiCarlo.

Resort polskiej dyplomacji wezwał również stronę rosyjską do zaprzestania agresji przeciw Ukrainie. "MSZ RP niezmiennie wzywa Rosję do zaprzestania agresji przeciw Ukrainie, w tym wycofania kontrolowanych przez nią formacji zbrojnych z okupowanej części Donbasu i do bezwarunkowego wdrożenia Porozumień Mińskich" - podkreślono w komunikacie.