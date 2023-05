Rosyjski Korpus Ochotniczy: dokonaliśmy "niemożliwego", znów przekroczyliśmy granicę

- Znów dokonaliśmy niemożliwego i jesteśmy w ojczyźnie. Dowód jest za moimi plecami. Po raz kolejny wkraczamy na terytorium Rosji. Z bojem czy po cichu, to już nie ma znaczenia - mówi jeden z rosyjskich ochotników na nagraniu.

Walki w Biełgorodzie

We wtorek rosyjskie władze ogłosiły zakończenie operacji antyterrorystycznej i oświadczyły, że siły ochotników zostały wyparte i pokonane, a ich straty wyniosły 70 osób. Komentując straty wśród uczestników operacji na terytorium obwodu biełgorodzkiego, anonimowy przedstawiciel ukraińskich władz, z którym rozmawiał dziennik "New York Times", potwierdził, że je odnotowano, ale nie były na tyle duże, by ograniczyć gotowość bojową tych jednostek.