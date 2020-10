Ciężko ranni dziennikarze, Macron chce ściągnąć ich do kraju. "Samolot ratunkowy gotowy do wylotu"

Dwóch dziennikarzy francuskiego "Le Monde" jest ciężko rannych po bombardowaniu w Górskim Karabachu. Relacjonowali konflikt między Armenią a Azerbejdżanem. Prezydent Emmanuel Macron przekazał, że zmobilizował resort spraw zagranicznych, aby "jak najszybciej zorganizować transport dziennikarzy do kraju".

Dwóch dziennikarzy francuskiego dziennika "Le Monde" zostało rannych w bombardowaniu przeprowadzonym przez siły zbrojne Azerbejdżanu w rejonie Martuni na zachodzie Górskiego Karabachu. Według agencji Reutera są w stanie ciężkim. Redaktor naczelny gazety Luc Bronner potwierdził, że ranni to reporter i fotograf.

Dziennikarze zostali przetransportowani do szpitala, co potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych Armenii.

"Kiedy przechodziliśmy przez gruzowisko po bombardowaniu usłyszeliśmy rakietę, która spadła na ziemię"

Francuski prezydent Emmanuel Macron, który w czwartek przebywa na unijnym szczycie w Brukseli, przekazał, że zmobilizował resort spraw zagranicznych, aby "jak najszybciej zorganizować transport dziennikarzy do kraju. - Samolot ratunkowy jest gotowy do wylotu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ustabilizować stan rannych na miejscu - powiedział.