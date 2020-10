Prezydent Azerbejdżanu o tureckich myśliwcach: są na ziemi, nie latają, nie biorą udziału w walkach

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew potwierdził w rozmowie z CNN, że tureckie myśliwce F-16 stacjonują w jego kraju, ale - jak stwierdził - nie brały one udziału w walkach o Górski Karabach. Od soboty między Azerbejdżanem a Armenią obowiązuje zawieszenie broni.

