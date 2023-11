Awdijiwka prawie "starta z powierzchni ziemi". "Skala zniszczeń większa niż w Bachmucie"

- Niestety, Awdijiwka już z wyglądu przybliża się do Marjinki. Przypominam, że Marjinka to miejscowość, w której już w zasadzie nic nie istnieje. Jest zniszczona do fundamentów. Nie ma tam ani jednego ocalałego budynku - powiedział Witalij Barabasz w czasie piątkowego programu, nadawanego wspólnie przez wszystkie ukraińskie stacje telewizyjne. - Awdijiwka zbliża się do tego - dodał.