Europejska Agencja Leków apeluje o szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat

Badania pokazują, że szczepionka firm Pfizer i BioNTech, którą niedawno dopuszczono do podawania dzieciom w wieku 5-11 lat w Unii Europejskiej, jest bezpieczna i skuteczna - podkreślił na konferencji prasowej dyrektor zespołu do spraw szczepionek EMA Marco Cavaleri.

Sytuacja epidemiczna pozostaje "bardzo niepokojąca"

Dawka przypominająca po trzech miesiącach

Cavaleri przekazał, że do końca 2021 roku powinien zakończyć się proces oceny przez EMA szczepionki firmy Novavax. Pozytywna rekomendacja unijnej instytucji doprowadziłaby do zatwierdzenia tego preparatu do użytku w całej Wspólnocie. Byłaby to piąta szczepionka, która otrzymałaby takie zezwolenie.