Oferują młodym 100 dolarów za szczepienie

Położony w Appalachach stan należy do terytoriów o najniższej liczbie zaszczepionych mieszkańców. Co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło tam dotąd 29 procent z 1,8 mln mieszkańców. Jest pod tym względem na 40. miejscu spośród 50 amerykańskich stanów. Najwięcej zaszczepionych co najmniej jedną dawką osób jest w New Hampshire - 59,4 proc.