"Po drugiej stronie są farmy trolli, media sponsorowane z budżetu państwa, za którymi stoją setki milionów dolarów"

Szefowa unijnej grupy do spraw walki z dezinformacją odniosła się do wydarzenia z 17 lipca 2014 roku, kiedy 298 osób lecących z Holandii samolotem linii Malaysia Airlines zginęło od rosyjskiego pocisku rakietowego Buk. Do tragedii doszło nad Donbasem, na terenach kontrolowanych przez wspieranych przez Moskwę separatystów.

- Na przykład taki przekaz, jakoby "Krym wrócił do ojczyzny" w drodze legalnego referendum, tak jak to media kremlowskie przedstawiają, przy czym wiemy, że fakty mówią coś zgoła innego. I to kłamstwo jest powtarzane już od siedmiu lat, a my ciągle z nim walczymy - mówiła Bildziukiewicz.