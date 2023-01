ISW: spór dwóch obrońców wojny Prigożyna i Girkina może być korzystny dla Putina

W najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną napisał, że kierujący Grupą Wagnera Jewgienij Prigożyn oraz były dowódca bojowników z Donbasu Igor Girkin weszli w publiczny spór. Według think tanku rywalizacja dwóch obrońców wojny, jednocześnie krytykujących władze za jej przebieg, jest korzystna dla Władimira Putina.

Girkin skrytykował Prigożyna za "ambicje polityczne" i "niezwykle szkodliwą dla Rosji " działalność w mediach. Wcześniej oceniał, że bojownicy Wagnera są źle wykorzystywani na froncie przez kierownictwo wojskowe. Prigożyn odrzucił zarzuty dotyczące "ambicji politycznych" i zapewniał, że jego celem jest wyłącznie dobro Grupy Wagnera i "wykuwanie rosyjskiego patriotyzmu". Zaproponował również Girkinowi, by przyjechał na front i objął dowództwo jednego z oddziałów szturmowych.

ISW: nacjonaliści w Rosji dzielą się na trzy grupy

Ośrodek oceniał wcześniej, że środowiska nacjonalistyczne w Rosji można podzielić na trzy grupy, które łączy krytycyzm wobec ministerstwa obrony, lecz różnią cele. Są to rosyjscy lub separatystyczni weterani (do tej grupy należy Girkin), nacjonaliści posiadający własne formacje paramilitarne (Prigożyn) oraz blogerzy i korespondenci wojskowi. Publiczne połajanki Prigożyna i Girkina mogą mieć na celu umocnienie pozycji każdego z nich w środowiskach prowojennych, w tym - wśród wpływowych zwolenników wojny we władzach.