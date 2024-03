"Mam zaszczyt zostać pierwszym czarnoskórym przywódcą w jakimkolwiek europejskim kraju"

Nowy premier Walii

- Dewolucja - walijskie rozwiązania walijskich problemów - jest czymś, co mam we krwi. Zawsze o tym wiedziałem - zaznaczył. - Dewolucja nie jest czymś, do czego musiałem się przyzwyczaić, do czego musiałem się dostosować, lub za co musiałem przepraszać - stwierdził. Dewolucja to przekazanie kompetencji organów wyższego szczebla organom niższego szczebla.