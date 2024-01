Oddał mocz na schorowanego 72-latka, wszystko nagrał, a później udostępnił w sieci. Właśnie usłyszał wyrok  

Leigh Brookfield, 40-letni mieszkaniec Llanelli w Walii, został w czwartek skazany na 14 tygodni pozbawienia wolności. W końcu grudnia w lokalnym ośrodku sportowym oddał mocz na stojącego obok 72-latka, który opowiadał mu o swojej walce z rakiem. Całe zajście nagrał, a później rozpowszechnił wideo w mediach społecznościowych. Schorowany mężczyzna nie był świadom tego, co mu się przytrafiło, dopóki nie pokazano mu wideo - opisuje BBC.

Decyzją sądu w Llanelli 40-letni Leigh Brookfield, który jest DJ-em, został w czwartek skazany na karę 14 tygodni pozbawienia wolności. Mężczyzna został również zobowiązany do wpłacenia 500 funtów (ok. 2500 złotych) odszkodowana dla ofiary oraz zapłaty 240 funtów (ok. 1200 złotych) na rzecz państwa - podał portal stacji BBC. Wyrok zapadł w związku z incydentem z 26 grudnia.