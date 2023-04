Kurier śmiertelnie potrącony przez własny samochód dostawczy

Jak wynika z oświadczenia policji do wypadku doszło 28 marca przed godziną 12.49 lokalnego czasu. 54-letni Mark Lang rozwoził tego dnia przesyłki w Cardiff, w dzielnicy Cathays. W trakcie pracy należący do niego biały van dostawczy został skradziony. Mężczyzna próbował sam zatrzymać złodzieja. Został przez niego potrącony, a następnie przeciągnięty przez pojazd na dystansie około półtora kilometra.

Naoczni świadkowie o wypadku

Wówczas 54-letni Mark Lang miał już jednak być nieprzytomny. Po przybyciu pracownicy pogotowia ratunkowego "robili wiele, by uratować jego życie". Z policyjnego oświadczenia wynika, że mężczyzna odniósł "poważne obrażenia". Został niezwłocznie przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego, gdzie zmarł 16 kwietnia. - Mark był dobrym człowiekiem, miał w sobie dużo miłości. Odszedł we wczesnych godzinach porannych otoczony bliskimi - przekazała portalowi Independent partnerka Langa. - Będziemy za nim szczerze tęsknić - dodała.