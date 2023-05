Przypadki chorób serca u noworodków zakażonych "zwykle łagodnym" wirusem. Jedno dziecko zmarło

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała w środę, że wpłynęła do niej informacja o "niespotykanym" wzroście zapalenia mięśnia sercowego wśród noworodków w Walii , które w ciągu ostatniego roku zakaziły się enterowirusami. Sprawę opisują także brytyjskie media. Łącznie dziesięcioro dzieci w ciągu ostatniego roku doświadczyło ciężkiego zakażenia wirusem.

Enterowirusy spowodowały zapalenie mięśnia sercowego u noworodków

Jak wskazało WHO, od czerwca 2022 roku do kwietnia 2023 roku u dziesięciu noworodków zakażonych enterowirusami rozwinęło się zapalenie mięśnia sercowego, a także sepsa i zatrzymanie krążenia. Siedmioro trafiło na oddział intensywnej terapii, a jedno dziecko zmarło. "Choć infekcje enterowirusami są powszechne u noworodków i niemowląt, zgłoszony wzrost częstości występowania u nich zapalenia mięśnia sercowego z poważnymi skutkami, związanymi z infekcją, jest niespotykany" - wskazało WHO. Podkreślono, że enterowirusy co do zasady są "zwykle łagodne", ale na noworodki mogą mieć poważniejszy wpływ niż na starsze dzieci.