Czterech nastolatków zaginęło po nocy na kempingu. Znaleziono tylko pusty samochód

W północnej Walii trwają poszukiwania czterech nastolatków, którzy w niedzielę zaginęli po nocy spędzonej na kempingu. We wtorek policja przekazała, że znaleziony został ich samochód, w którym jednak nikogo nie było.

"Ostatni raz widziano ich w niedzielę rano w srebrnym Fordzie Fieście o numerze rejestracyjnym HY14 GVO" – podała policja w apelu dotyczącym zaginięcia opublikowanym na Facebooku. "Uważa się, że Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson i Hugo Morris podróżowali po rejonach Harlech i Porthmadog w Gwynedd" – dodano, nie podając wieku zaginionych. Gwynedd to hrabstwo w północno-zachodniej części Walii.

Odnaleziono samochód nastolatków

We wtorek lokalna policja przekazała, że ​​po otrzymaniu informacji od osoby postronnej funkcjonariusze przeszukujący okolice Porthmadog zlokalizowali pojazd, którym podróżowali nastolatkowie. Samochód był jednak pusty, a policja nie przekazała żadnych szczegółów na temat ewentualnych śladów znalezionych w jego wnętrzu. Według świadków, na miejsce koło południa przybył śmigłowiec pogotowia ratunkowego.

- Wszyscy pojechali do północnej Walii na kemping w sobotę wieczorem i mieli wrócić do domu w niedzielę rano, ale nigdy nie wrócili - przekazała lokalnym mediom Lisa Corfield, matka dziewczyny zaginionego Wilfa. - Wszyscy "umierają" ze zmartwienia, bo nic od nich nie słyszeli, co jest dla nich bardzo nietypowe - dodała.