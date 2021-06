"Możemy pojechać wszędzie, ale nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie wrócić"

Prosimy wszystkich o spędzenie wakacji na Słowacji. Nie chcemy nikomu uprzykrzać życia, chcemy je chronić - powiedział w czwartek główny słowacki epidemiolog. Władze w Bratysławie nie wykluczają zaostrzenia obostrzeń pandemicznych, w tym powrotu do tak zwanej kwarantanny urzędowej.

- Nie chodzi o to, że chcemy komukolwiek uprzykrzyć życie. Chcemy chronić życie i zdrowie. Rozumiemy, że ludzie chcą wyjechać na wakacje - powiedział szef MSW Roman Mikulec. Nie wykluczył powrotu do tak zwanej kwarantanny urzędowej, gdyby sytuacja epidemiologiczna w kraju uległa pogorszeniu. Do sprawy wprowadzenia nowych regulacji związanych z przekraczaniem granicy sztab kryzysowy ma wrócić w przyszłym tygodniu.