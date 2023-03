W Hiszpanii może zabraknąć pracowników. Spodziewana rekordowa liczba turystów

Hiszpania spodziewa się rekordowej liczby turystów w najbliższe wakacje, ale do zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania konieczne są dodatkowe ręce do pracy. W kraju może być potrzebnych nawet 60 tysięcy nowych pracowników.

Według portalu Euronews Hiszpania spodziewa się najbliższego lata rekordowej liczby odwiedzających i to pomimo faktu, że ceny wakacyjnego wypoczynku w kraju mogą być wyższe nawet o 20 proc. w porównaniu do tych sprzed roku. Największym wyzwaniem okazać się ma jednak pozyskanie nowych pracowników w sektorze turystyki, tak by zaspokoić potrzeby podróżnych.