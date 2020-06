Zatłoczone bary, promy, rzesze ludzi, których nie da się przebadać. Grecja czeka na turystów, lekarze ostrzegają

"Greccy eksperci boją się, że może dojść do gwałtownego wzrostu liczby infekcji" - zauważa portal ateńskiej gazety "Kathimerini". 15 czerwca Grecja otwiera granice dla turystów. Miejscowi lekarze apelują, by nie lekceważyć zasad dystansu i higieny, wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

Greckie władze liczą na to, że po otwarciu granic turyści - których bardzo potrzeba miejscowej gospodarce - będą przybywali do kurortów i zabytków tego kraju. Eksperci, cytowani przez greckie media, podkreślają jednak, że "testy na COVID-19 będą przeprowadzane tylko wobec przyjezdnych z krajów o wysokim wskaźniku zakażeń". Niepokój budzą zwłaszcza "zatłoczone środki transportu publicznego, promy i bary". Jeśli znajdzie się tam chociaż jeden zainfekowany człowiek, trudno będzie ustalić grono osób, z którymi mógł on się kontaktować.