Ogniska norowirusów na luksusowych statkach wycieczkowych. Media o rekordowej liczbie przypadków

Aż 13 ognisk norowirusów odnotowano na amerykańskich statkach wycieczkowych w ciągu pierwszych miesięcy tego roku, informują media. To najwięcej od ponad dekady. Nagły wzrost zachorowań może wiązać się z dużą liczbą pasażerów wycieczkowców - twierdzą eksperci cytowani przez CNN.

Ogniska norowirusów, powodujących często dolegliwości pokarmowe u ludzi, odnotowano w tym roku już na 13 statkach wycieczkowych podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych - wynika z danych zaprezentowanych przez Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). To najwięcej od 2012 roku. W 2022 roku CDC informowała o zaledwie dwóch ogniskach norowirusów na statkach.