Podatki od turystów

Z kolei władze Wenecji , jednego z najbardziej przepełnionych turystami europejskich miast, zdecydowały o wprowadzeniu dodatkowej opłaty od wjazdu do miasta od tak zwanych jednodniowych turystów , która właśnie wchodzi w życie. Podczas części weekendów i w okresie wzmożonego ruchu od kwietnia do połowy lipca, w godzinach szczytu, tacy goście muszą zapłacić dodatkowe 5 euro. Celem takiej opłaty jest zmniejszenie tłumów, zachęcenie do dłuższych odwiedzin w mieście zamiast kilku czy kilkunastu godzin oraz poprawienie jakości życia mieszkańców.

Różne podatki od turystów w państwach Europy

Jednocześnie w państwach Europy obowiązują podatki turystyczne, których wysokość często jest uzależniona od dokładnego miejsca pobytu. Generalnie, w Belgii podatek turystyczny wynosi około 7,5 euro, w Bułgarii około 1,50 euro, w Chorwacji około 1,33 euro. We Francji może wynosić od 0,20 euro do nawet 4 euro, choć w roku igrzysk olimpijskich w Paryżu kwoty te zostały jeszcze bardziej podniesione - od 0,75 do aż 15 euro za osobę za noc.

W Niemczech w zależności od miejsca pobierane jest dodatkowe ok. 5 proc. od rachunku. W Czechach podatek płacimy tylko odwiedzając Pragę - wynosi on poniżej jednego euro, a w przypadku Węgier - tylko w Budapeszcie, gdzie do rachunku doliczane jest 4 proc. za każdą noc. W Grecji i na niektórych hiszpańskich wyspach podatek wynosi do 4 euro, w Słowenii najwyższy jest w Lublanie i Bled - około 3 euro. W Portugalii obowiązuje w 13 z 308 gmin, w tym w miastach Porto, Lizbona i Faro, i wynosi około 2 euro. We Włoszech również jest zależny od miejsca pobytu, np. na Sycylii wynosi od 1 do 3 euro, a w Rzymie od 3 do nawet 7 euro.